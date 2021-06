‘Bij ons in Den Haag’ keurig in AD HC, de T. kwam er pas op donderdag mee: ‘Wie het laatst lacht...’

Jij had me nooit in smoking gezien en riep verbaasd, na het openen van de voordeur: ‘Opa, wat heb je nou weer aan?’ Maar ik gokte er op dat jij, met je pietepeuterige vingertjes, mijn manchetknopen vast kon maken. Dat lukt alleen met drie handen. Daarom steken jij of je zusje Chloë een handje toe bij dat gepriegel. Gelukkig hoef ik nog zelden aan dresscode black tie te voldoen. Voor het 50-jarig jubileum van de American Chamber of Commerce in the Netherlands, dat in het Atrium werd gevierd, was dat wel nodig, stond er in de uitnodiging van Helen Mets-Morris, president van AmCham.