‘Bij ruige beatbands als the Kick fungeerden onze bendeleden na een optreden als beveiligers’

Leuk, om elke morgen jouw nieuwe dansfilmpjes op mijn TikTok-account te zien. Even aanklikken en ik zie je dansduet met de Taylor Girlz. Verstandig van je ouders om dat alleen voor goedgekeurde volgers in te stellen. Want het lijkt wel of er tegenwoordig steeds meer gekken buiten lopen, dan dat er binnen vastzitten. In mijn jeugd zag je ze ook wel op straat, maar omdat die voornamelijk schreeuwden leken ze me toch ongevaarlijker.