Bij strandtent Pier32 staat na windhoos alleen de tap nog overeind: is het slim om ’s winters te blijven staan?

Agent Erwin hield man met opengere­ten hals in zijn armen: ‘Dit beeld raak ik nooit meer kwijt’

Totaal willekeurig stak Malek F. bijna vier jaar geleden drie mensen neer bij de Haagse Hogeschool. Agent Erwin was er snel bij en trof een man aan in een plas bloed en een tweede slachtoffer waarvan zijn hals van oor tot oor was opengereten. Nu blikt hij terug op deze zwarte bladzijde. ,,Het is niet uit te leggen in wat voor waanzin ik terechtkwam.”

6 februari