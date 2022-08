Bij The Hague’s Finest verkoop je alleen maar lokaal: ‘Bij ons is geen enkele dag hetzelfde’

Help! Ons. Als collega. Die tekst is te lezen op een A4-tje op de etalage van The Hague’s Finest aan de Venestraat in het Haagse centrum. In de winkel zijn producten te koop van 125 makers uit Den Haag. Honing, koffie, maar ook sokken met Lange Poten erop. De zaak is een succes en breidt uit met nog een filiaal. Maar daar heb je wel extra mensen voor nodig.