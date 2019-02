Bij Van Diemen gaat de garagedeur definitief dicht: ‘Hele buurt kwam op de koffie’

Op twee gestalde auto’s na is de werkplaats leeg. En dat blijft zo. ,,De kinderen willen er niet in’’, zegt Dick van Diemen (70). ,,Het is te hard werken, haha.’’ Hij geeft ze geen ongelijk: ,,Het repareren van een auto is minder leuk geworden. Vroeger hoorde je aan het geluid van de motor vaak al wat eraan mankeerde. Je ging op je gevoel af. Maar tegenwoordig… Je haalt de computer erbij, leest ’m uit, en als je er dan niet uitkomt bel je de helpdesk.’’



Dat hij er toch nog zolang mee is doorgegaan, is bepaald ook te danken aan zijn echtgenote Ineke (67). ,,Ik trof gelukkig een vrouw die mee wilde werken. Zij is het sociale hart van de zaak.’’



Hij ploft in het aanpalende kantoortje in een van de twee rieten stoelen die hier als stille getuigen nog zijn achtergebleven. ,,Op deze stoelen is veel besproken.’’



Ineke zal het niet ontkennen. ,,Die twee stoelen zijn de beste aankoop van mijn leven geweest. En het koffieapparaat natuurlijk. Hun hele hebben en houwen vertelden de mensen. Ik heb eens een psycholoog hier als klant gehad. ‘Ik heb een probleem’, begon ze. En deed haar verhaal. De omgekeerde wereld dus. Bij het weggaan zei ze opgelucht: Schrijf maar twee uur extra. Voor het consult.’’