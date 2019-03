Bij werkplek Female Hub mogen alleen vrouwen aan de slag: ‘Mannen zijn hier niet welkom’

Koffiekopjes, stoelen, plantenpotten en de bank. Bijna alles in de Female Hub aan de Javastraat is roze gekleurd. ,,Hoe drink jij je cappuccino? Met amandelmelk of sojamelk? Of toch liever rijst-, haver- of kokosmelk?” Terwijl er een eindeloze lijst hippe zuivelvervangers wordt opgenoemd, verbaas ik mij over de zuurstokroze ruimte. Het statement is duidelijk. Werkplek Female Hub is een werkplek alléén voor vrouwelijke ondernemers.