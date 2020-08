Bij Zuiderstrand geredde zwemmers alsnog overleden

mijn allessie Eén blik in Zsa-Zsa's ogen was genoeg voor Driesse

21:08 Jij bent het, zei evenementenorganisator Driesse van de Weg, toen hij Zsa-Zsa tijdens een avondje in Club Silly diep in haar ogen keek. Zodra zij door had dat hij die woorden niet bij elke leuke vrouw gebruikte, was ze om. Deze week gingen wij bij hen langs voor de rubriek Mijn Allessie.