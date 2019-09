Bijbanen liggen voor het oprapen in Haagse regio: ‘Werkgevers, zet die oogkleppen af!’

Randy Newman komt naar Den Haag

13:22 De wereldberoemde Amerikaanse zanger Randy Newman treedt op 2 juni 2020 op in het Zuiderstrandtheater. Dat heeft evenementenbureau Mojo vandaag bekendgemaakt. De 75-jarige artiest is diezelfde maand ook in Amsterdam, Utrecht, Groningen, Nijmegen en Eindhoven te zien.