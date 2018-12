Bijbetalen bij budgetpolis: 'Bedenk van tevoren in welk ziekenhuis je terecht kunt’

Het Haga-ziekenhuis heeft in 2019 geen overeenkomst meer die geldt voor een aantal van die goedkope zorgpolissen, zoals Zekur en de budgetpolissen van Zilveren Kruis. Patiënten met zo'n polis die zich hier toch laten opereren, moeten 25 procent van de rekening zelf ophoesten. In het geval van een ingewikkelde operatie kan dat oplopen tot vele duizenden euro's. Dat geldt overigens niet voor spoedeisende zorg. Die wordt altijd volledig vergoed, net als verloskunde, ivf en zorg voor jongeren tot 18 jaar.



In ziekenhuizen waar wél contracten voor deze zogenoemde budgetpolissen gelden, wordt ook de 'planbare' zorg gewoon 100 procent vergoed, benadrukt een woordvoerster van Zilveren Kruis. Maar niet iedereen pluist de polis helemaal uit, bleek een aantal jaar geleden bijvoorbeeld in het Westfriesgasthuis in Noord-Holland. Daar kwamen patiënten er na behandeling achter dat zij een deel van de nota zelf dienden te betalen.



Maar dat is verleden tijd, bezweert de woordvoerder van Zilveren Kruis. ,,In het verleden is dat wel eens misgegaan, maar deze polis bestaat nu vijf of zes jaar. Mensen weten nu dat er meerdere soorten polissen zijn en dat het goed is om van tevoren te weten waar ze zich kunnen laten behandelen. Ze kunnen bij iets meer dan de helft van de ziekenhuizen terecht."