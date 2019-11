Bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet in Den Haag hevig verstoord, vijf mensen aangehouden

VideoEen bijeenkomst van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in een pand in de Beatrijsstraat in Den Haag is vanavond hevig verstoord. Het gebouw zou door aanhangers van zwarte piet met vuurwerk zijn bekogeld, ook werden ramen ingegooid. Vijf mensen met leeftijden tussen 13 en 37 jaar zijn aangehouden, de politie sluit meer arrestaties niet uit.

Het zou gaan om een confrontatie tussen anti- en pro-zwarte pietenclubs, meldt calamiteitensite Regio15. Een aantal aanwezigen heeft het bestormde gebouw onder politiebegeleiding verlaten.

Een van de aanwezigen zegt dat de bijeenkomst net was begonnen, toen een groep mannen aan kwam lopen. ,,En voor ik het wist, werd er zwaar vuurwerk gegooid en werden de ruiten ingeslagen met knuppels. Het was heel gewelddadig, angstaanjagend. We waren echt bang dat ze binnen zouden komen.”

De bijeenkomst is daarna nog verder gegaan, maar met een ingekort programma. Gedupeerden hebben op het politiebureau aangifte van de vernielingen van onder meer de ruiten van de auto’s die bij het gebouw geparkeerd stonden.

De Beatrijsstraat werd door de politie direct met lint afgezet. In de buurt van het Zuiderpark waren veel agenten op de been. Op de kruising van de Melis Stokelaan en de Troelstrakade stonden veel politiewagens en busjes van de Mobiele Eenheid (ME). Ook werd er een politiehelikopter ingezet. De personen die tijdens deze politieacties zijn aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging en poging tot brandstichting komen uit Den Andel en Den Haag.

Schending van rechten

KOZP hoopt dat het bij de intocht van sinterklaas volgende week wel rustig blijft. ,,We hopen dat ons recht op demonstratie wordt beschermd.”

Cemil Yilmaz van de Haagse fractie van Nida noemt de bestorming ‘ongehoord en beschamend voor de stad van recht en vrede’. Hij zegt dat Nida samen met de HSP een spoeddebat gaat aanvragen. ,,Het wordt tijd dat de politiek zich hier echt duidelijk tegen uitspreekt en dat ook de veiligheid van de demonstratie volgende week gegarandeerd is.”

Advocaat Jelle Klaas die bij de bijeenkomst aanwezig was om namens het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en Public Interest Litigation Project (PILP) ‘een praatje’ te geven over het recht op protest twittert: ‘Ruimte werd net aangevallen. Vuurwerk en ruiten ingegooid. Kennelijk is er een groep in Den Haag nogal tegen de vrijheid van meningsuiting en vergadering...’

New Urban Collective plaatst op Twitter foto's van een auto van één van de leden van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. ‘Pro-pieten hebben tijdens bijeenkomst van KOZP met vuurwerk het pand geprobeerd in te stormen. Politie was net op tijd ter plaatse. Dit was de auto van Mitchell... Dit voor een ’’onschuldig kinderfeestje’’.’

