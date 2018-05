Bijenzwerm verrast winkelend publiek in Bankastraat

In de Bankastraat in de Haagse Archipelbuurt was vandaag een wel heel bijzonder schouwspel te zien. Een enorme zwerm bijen vloog namelijk door de zonnige winkelstraat, op zoek naar een nieuw onderkomen.

Uiteindelijk streek de zwerm neer op een blauwe fiets. Mirjam Zwaan-Ridderhof was even verderop bij café Nibbles aan het werk. ,,Ineens vlogen ze hier voor de deur. Niemand wist waar ze vandaan kwamen", vertelt ze. ,,Toevallig woonde er een imker in de buurt die snel langs kon komen om de bijen in een speciale mand te vangen."

De bijen hebben niemand kwaad gedaan, vertelt Mirjam. ,,Aanvankelijk leken ze wat wild en agressief, maar uiteindelijk hebben ze niemand geprikt. Wel was er even een flinke opstopping in de straat."

Koningin

Stadsimker Victor Sterk van Blije Bijen is nog druk bezig met de zwerm bijen als we hem spreken. ,,Eerst heb ik wat rook op de bijen geblazen. De bijen hebben hier een natuurlijke reactie op, waardoor ze wat minder 'stekerig' worden. Daarna heb ik de korf geschept."

Volgens hem is dit 'zwermen' normaal gedrag voor bijen. ,,Het is warm weer. Als er dan teveel bijen worden geboren en de bijenkast vol raakt, vliegt de koningin met de helft van de kolonie weg om een nieuw volk te beginnen op een andere plek. De achtergebleven werksterbijen zorgen ervoor dat er een aantal bevruchte eitjes zullen uitgroeien tot koningin. Die knokken dat dan later wel weer uit."

In dit geval hoeft de vertrokken bijenkolonie echter niet lang op huizenjacht: Victor en zijn collega Isabelle van Blije Bijen zorgen dat de kolonie morgen zijn intrek neemt in een nieuwe kast bij de Rudolf Steinerkliniek naast het Haagse Westbroekpark.

Resetknop

,,Isabelle heeft de geschepte korf nu even in haar koele kelder gezet, wat als een soort 'reset'-knop voor hun geheugen werkt. De bijen weten namelijk al waar ze naartoe willen op het moment dat ze hun huis verlaten en wij willen ze natuurlijk liever bij ons in de bijenkast hebben. In de wilde natuur zouden ze de winter niet overleven."