Bijna 200 moslims pleiten in Haagse stadhuis voor eigen begraafplaats

Tahsin Cetinkaya van de Islam Democraten is teleurgesteld over de afwijzing van het college. ,,Wij willen graag een volwaardige begraafplaats, met een gebedsruimte en een bewassingsruimte. Zo’n plek is er nu niet.” Ook benadrukt hij dat de geloofsgemeente graag wil bijdragen aan een eigen begraafplaats: ,,Wij willen graag geld inzamelen om bijvoorbeeld de gebedsruimte zelf te kunnen financieren.”