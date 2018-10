Bijna 2000 jongeren te gast in de meest gastvrije stad van het land

Eigenlijk zou deze column in het Engels moeten worden afgedrukt. Ik wil immers de 1800 jongeren die thans onze stad overspoelen best even welkom heten, namens ons allemaal. Het is nogal niet wat. Bijna tweeduizend jongeren uit ‘gansch’ de wereld, uit maar liefst 190 landen. Te gast in de meest gastvrije stad van het land. Als je tenminste de sterk verhoogde toeristenbelasting betaalt.



Wie zijn die jongelui? Het zijn knappe koppen, zoveel is zeker. Ze zijn hier om met elkaar van gedachten te wisselen over thema’s als het klimaat, sociale ongelijkheid en duurzaamheid. Voorwaar, geen klein pils. De conferentie kent ook inspirerende sprekers, zoals Máxima en topmodel Naomi Campbell. Ook Amal Clooney komt, vooral bekend omdat ze thuis zúlke waardeloze koffie zet dat haar man reclame moet maken voor Nespresso.



Wat ook opvalt: de bazen van de grote Nederlandse multinationals zijn ruim vertegenwoordigd. Shell loopt voorop, met een eigen festival op het Malieveld. Ook sponsoren ze een aantal jongeren. Laten we nu eens niet zuur zijn: dat is gewoon aardig van ze. De impact van de conferentie is groot, meldt de organisatie. Wereldwijd worden meer dan 17,5 miljoen mensen positief beïnvloed door de top.



Of dat er veel in Den Haag zijn betwijfel ik; er wordt niet of nauwelijks ruchtbaarheid gegeven aan de conferentie. Vreemd, bij de Volvo Ocean Race werden we zo goed geïnformeerd. Nu moeten we gissen. Tenzij je met de trein reist; er zit een extra katern in het NS-sufferdje, de Metro. Natuurlijk wordt de economische impact geroemd. ‘Het levert een flinke bijdrage aan de lokale economie’, ronkt wethouder Richard de Mos. Zal best, maar enkel als je herbergier bent. Toch is het mooi, zo’n conferentie. Het zet ons op de kaart als wereldstad en dat zijn we ook. Nu moeten we nog leren om er trots op te zijn - en die trots uit te dragen.



