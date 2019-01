Bijna 24.000 handtekeningen voor behoud Bronovo ziekenhuis

Een petitie om de ziekenhuizen Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam open te houden, is sinds zaterdag bijna 24.000 keer ondertekend. De initiatiefnemers startten de petitie nadat in deze krant bekend werd dat de directie van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) overweegt om de zorg in de ziekenhuizen af te bouwen in een grote reorganisatie.