Bijna 25.000 euro opgehaald nadat grootste waterpretpark van Nederland wordt vernield: ‘Kippenvel’

Wie het vernielde waterpret­park Leidschen­dam toch bezoekt krijgt forse boete: ‘Triest en onvoorstel­baar’

De politie deelt boetes uit aan mensen die zich toch op het terrein van het vernielde Storm Aquapark in Leidschendam begeven. En die boete is niet mals. ,,Het is niet te bevatten dat mensen op de resten van het vernielde park klimmen zonder respect voor wat er gebeurd is.”

24 juni