Bijna 500 nieuwe studentenwoningen in de aanbieding

Studenten aan de Haagse Hogeschool kunnen binnenkort vanuit hun bed de collegezaal in rollen. De studentenflat aan het Leemansplein in Den Haag is bijna klaar. Belangstellenden kunnen nu al reageren op een van de 480 studio’s.

Een woning vinden is tegenwoordig niet eenvoudig, zeker niet in de Randstad en zeker niet voor studenten. Studentenhuisvester DUWO is daarom in 2017 begonnen met de bouw van de Leemanstoren, aan het Leemansplein. De toren telt 22 verdiepingen en 480 studio's van 21 vierkante meter waar studenten zonder te klussen in kunnen trekken.

De huurprijs is 424 euro. ‘Inclusief alle servicekosten, internet etc. Na aftrek van de huurtoeslag blijft er uiteindelijk 365 euro per maand over om te betalen’, laat de studentenhuisvester weten.

De studio’s hebben elk een woondeel met keuken en eigen badkamer, douche en toilet. In het gebouw is een gezamenlijke ruimte en een plek om wasjes te draaien. Belangstellenden kunnen reageren op een van de advertenties voor de studio’s via ROOM.nl.