Bijna 7000 soorten planten en dieren in Hollandse Duinen

Nooit eerder werd er in een jaar tijd zo’n grote biodiversiteit aangetroffen in een Nederlands natuurgebied als afgelopen jaar in Nationaal Park Hollandse Duinen. In het gebied zijn bijna 7000 soorten planten en dieren waargenomen. Waaronder ruim 1000 soorten dag- en nachtvlinders, meer dan 1000 soorten paddenstoelen, en bijna 800 soorten planten. Dit blijkt uit recente cijfers van waarneming.nl

2000 vrijwilligers hebben in 2018 samengewerkt om zoveel mogelijk plant- en diersoorten te vinden in het park dat begint bij Hoek van Holland en uitstrekt tot aan de bollenvelden rondom Lisse. In eerste instantie was het doel om ongeveer 5.000 soorten te vinden in een jaar tijd. Dit aantal is dus ruim overschreden doordat er bijna een kwart miljoen waarnemingen werden doorgegeven.

Dat er zoveel dieren zijn gevonden is volgens Mark Kras, boswachter van Staatsbosbeer, niet zo gek. ,,Hoe meer je zoekt, hoe meer je vindt”, zei hij eerder tegen deze krant. ,,En daar komt bij dat duinen per definitie heel hoog scoren in de biodiversiteit. Zestig procent van de plantensoorten vind je daar.’’

Sieralgen

Opmerkelijk aan dit project is de ruime aandacht voor dier- en plantengroepen die doorgaans minder in de belangstelling staan. Zo onderzochten de amateur-specialisten duinvalleien op het voorkomen van sieralgen. Tijdens deze zoektocht hebben zij een een groot aantal unieke soorten gevonden. Onder meer een bij, een wants, twee soorten cicaden, drie verschillende soorten vliegen, een stofluis en een sieralg.

Vincent Kalkman van Kenniscentrum Insecten zei in december tegen deze krant verheugd te zijn door de vondsten. ,,Sommige soorten zijn eerder simpelweg over het hoofd gezien en anderen hebben zich door klimaatverandering in Nederland kunnen vestigen, zoals de tamariskblindwants. Deze wants leeft alleen op de tamarisk, een plant uit het Middellandse Zeegebied, maar is in de duinen op verschillende plekken verwilderd. Geholpen door de warme zomers en door de verwilderde planten heeft de tamariskblindwants zich vanuit Frankrijk verspreid naar België en Nederland.”

In 2019 wordt er verder gezocht en kunnen vrijwilligers meldingen doen om onder meer Staatsbosbeheer te helpen het gebied en de plant- diersoorten goed in kaart te brengen.

