Bijna alle activisten No Border vrijgelaten

Groeten uit Groeten uit IJsland: ‘Het schijnt dat je er vier seizoenen op één dag kunt ervaren’

11:08 Marja (64) en Willem (73) Grootscholten uit Naaldwijk waren deze zomer in IJsland, met zijn prachtige, ruige natuur. Deze week hun verhaal in de rubriek Groeten Uit. ,,Het is totaal anders dan alles wat we eerder hebben gezien."