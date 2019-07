Bijna alle tegelfietspaden in Den Haag zijn omgetoverd naar rood asfalt om fietsen veiliger te maken

Tussen 2006 en 2019 is in totaal al bijna 152 kilometer tegelfietspad omgezet in rood asfalt. De fietspaden waarvan de tegels zijn vervangen zijn veiliger en comfortabeler voor de fietsers. ,,Overal in de stad kijken we hoe we fietspaden veiliger, sneller en comfortabeler kunnen maken”, zegt wethouder Robert van Asten van Mobiliteit. ,,Goede fietsverbindingen zorgen ervoor dat onze drukke stad bereikbaar blijft. Door tegelfietspaden te asfalteren kun je in de stad veiliger doorfietsen en wordt het pakken van de fiets naar werk, school of strand veel aantrekkelijker.”