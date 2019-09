Bijna geen hotelkamer meer te krijgen in Haagse regio door Songfestival

Op de website van hotels.com steeg de hotelbezetting in Den Haag voor het weekeinde van 15 naar 17 mei in luttele uren van 71 naar 78 procent. Wie voor die data nu een zoekopdracht intoetst, krijgt de mededeling 'Den Haag is populair tijdens je reisdatums, probeer het 1 week later'.

Ook bij booking.com ging het snel, niet alleen in Den Haag, maar ook in Delft. Het laatst beschikbare hotel daar, Royal Bridges aan de Koornmarkt, werd in een paar uur tijd via booking.com liefst vijf keer geboekt. Dat de kamerprijs 406 euro per nacht bedraagt, maakt kennelijk niet uit. Ter vergelijking: een weekeinde later kost dezelfde kamer 100 euro minder.