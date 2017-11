Bijna geen tafel meer te krijgen voor kerstdiner

Online

Bij 't Goude Hooft stonden de kerstmenu's vlak na de zomer al online. ,,Met de reserveringen gaat het nóg harder dan andere jaren", vertelt Gerben van den Berg. Op eerste kerstdag zit het restaurant aan de Dagelijkse Groenmarkt nagenoeg vol: zo'n tweehonderd gasten schuiven dan aan. ,,En ook met de reserveringen voor tweede kerstdag loopt het goed."



Wie op eerste kerstdag wil dineren bij Elea in Rijswijk, heeft pech: het restaurant zit al vol. ,,In augustus vroegen gasten ons al of we open zouden zijn", vertelt Takis Panagakis, eigenaar en chef-kok. Inmiddels is het chique kerstmenu af en zijn de producten bij de leverancier besteld. Hert, ganzenlever, truffel: het restaurant pakt goed uit. ,,Op eerste kerstdag zitten we vol, op tweede kerstdag bijna. Op kerstavond hebben we nog een klein beetje plek.''



Horecafamilie Simonis hoeft nog geen 'nee' te verkopen voor de kerstlunches en -diners bij Catch By Simonis en Encore By Simonis. Maar dat duurt niet lang meer, verwacht Alain Simonis. ,,Op eerste kerstdag is Encore open, op tweede kerstdag Catch. In allebei de zaken werken we met drie zittingen: de lunch van 12.00 tot 16.00, van 17.00 tot 20.00 uur het vroege diner, voor onder meer mensen met kleine kinderen, en een laat diner vanaf 20.30 uur. Catch zit bijna vol en in Encore gaat heel hard", aldus Simonis.



In het reserveringsboek staan ook bij 24 december al heel wat namen genoteerd. ,,Dan zijn zowel Catch als Encore geopend", vertelt Simonis. ,,Dat kerstavond op een zondag valt is gunstig.''