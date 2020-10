Bijna kwart van kinderen heeft fietsverlichting niet altijd aan, Naomi van As zet ‘Zet je licht aan!’- tag

VideoBijna een kwart van de kinderen heeft niet altijd hun fietsverlichting aan in het donker, terwijl het merendeel van de ouders (70 procent) in de veronderstelling is dat dit wel gebeurt. Met de verlichting van kinderen blijkt dus nog winst te behalen. Het startsein voor de actie werd gegeven door Naomi van As bij hockeyclub Klein Zwitserland in Den Haag. Zij zette daar de eerste ‘Zet je licht aan!’- tag.