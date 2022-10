Bijna twee meter lange man vloog na ruzie als pop door de lucht: ‘Dit was hondsbrutaal’

De 30-jarige Ricardo T. uit Voorburg heeft maandag bij de Haagse rechtbank verklaard dat hij handelde ‘uit noodweer’ toen hij op 15 april met zijn bestelauto in de Jacob Arentsstraat een man schepte die daarop meters door de lucht vloog. Het slachtoffer, eveneens in de zittingszaal aanwezig, hield aan de aanrijding onder meer een frozen shoulder, gekneusde ribben, gescheurde wenkbrauwen en een gekneusd been over. Het Openbaar Ministerie (OM) gelooft niet in noodweer en eiste 18 maanden celstraf waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Volgens het OM had T. die dag zelfs geroepen: ‘Ik had nóg een keer over hem heen moeten rijden.’