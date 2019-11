Bijval voor pleidooi Haagse advocaat: 'Jeugdzorg moet zelf verbeteren'

Domino’s Pizza geeft lichtpun­ten cadeau, maar Voorscho­ten wil ze niet

8:11 Normaal levert Domino’s pizzapunten thuis af, de afgelopen maand bezorgde de fastfoodketen vier lichtpunten in de gemeente Voorschoten. De guerrilla-actie (Domino’s had de gemeente niet vooraf ingelicht) is bedoeld om maaltijdbezorgers en andere weggebruikers licht in de duisternis te brengen. Omwonenden van het fietspad Langs de Korte Vliet waren minder gecharmeerd van het plotse licht in hun achtertuin. De led-lantaarnpalen zijn alweer verdwenen.