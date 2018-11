Bijzondere creaties van Haagse chef trekken wereldwijd aandacht

Details, verschillende structuren en smaken, kleur, originaliteit en heel veel liefde. Dat zijn de belangrijkste 'ingrediënten' van zijn gerechten, vertelt Head Chef Marco Tola als hij in de keuken van Hotel Indigo aan het Noordeinde staat. Vandaag gaat hij 'Chocolate 2.0' maken. In vijftien minuten staat het dessert klaar, gemaakt met onder andere sinaasappelcustard, praliné, chocolademousse, een soort cake en chocolade, gegoten in een speciale vorm. Het gerecht is afgewerkt met eetbare viooltjes, parels van witte chocolade en beschilderde chocoladevlinders.



,,Het gaat om de textuur. Je proeft iets hards, iets zachts en iets knapperigs. Iets zoets, zuurs en iets zouts. Ik heb het net iets anders gemaakt dan normaal, want ik probeer graag telkens iets nieuws uit'', vertelt de Engelssprekende Tola. Hij laat een foto zien van een andere creatie: een schedel van chocolade, gevuld met gezouten caramel. ,,Ik werk vaak met vormen om iets bijzonders te maken waarvan niemand ooit zou bedenken om het te gebruiken voor een gerecht. Zoals een eenhoorn of een personage uit Star Wars.''