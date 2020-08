Bijzondere dolfijn gespot voor Wassenaarse kust, maar Noordzee is gevaarlijk voor de spitssnuitdolfijn

Video Onrustige nacht in Schilders­wijk: agenten bekogeld met stenen, branden gesticht, vier aanhoudin­gen

7:57 Het is vannacht nog lang onrustig gebleven in de Schilderswijk nadat een grote groep jongeren gisteravond ging rellen in die buurt. Er werden grote vuren gemaakt, brandkranen opengedraaid en stenen naar auto's en politieagenten gegooid. De politie heeft vier mensen aangehouden.