Bijzondere eikelmuis ingetrokken in natuurgebied tussen Den Haag en Rijswijk

Hoewel de naam anders doet denken, is de eikelmuis verwant aan de eekhoorn. Het diertje komt slechts in twee andere gebieden in Nederland voor, beiden in Zuid-Limburg. In 2016 werd er plotseling op de locatie van het nu afgebroken erf van ’t Haantje 51 een eikelmuis gespot, de eerste in de regio. In 2017 werden er op het volkstuincomplex Tot Ons Genoegen aan ’t Haantje in Rijswijk in totaal 27 dieren gevonden.