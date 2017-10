Bikkelen voor Amerika

De grote droom van dansgroep MK Diamonds is om aan het WK in Disney World in Orlando mee te doen. Daarvoor bakten ze laatst onder meer 200 pannenkoeken.

Volledig scherm Dominique Valk verruilde handbal voor dansen. ,,Veel mensen beschouwen dansen niet als sport, maar voor mij is het zwaarder dan handbal.” © Frank Jansen Volledig scherm Hard trainen voor een uitvoering van twee minuten. ,,Dat is echt vol gas.” © Frank Jansen

Voor de meiden van de MK Diamonds is meedoen aan het WK, officieel ‘Dance Worlds’, niet alleen een kwestie van hard trainen. Ze bakken ook pannenkoeken, organiseren party’s, delen flyers uit, en desnoods wassen ze auto’s. Het is allemaal bedoeld om geld in te zamelen voor de grote reis naar Amerika.

Er is 13.000 euro nodig, voor de reis, het verblijf en de inschrijving. Maar de Haagse dames weten zeker dat hun droom zal uitkomen. Een mooiere plek daarvoor is bijna niet denkbaar: Disney World in Orlando. Daar zullen ze volgend jaar april hun kunsten vertonen, met ruim 12.000 andere deelnemers uit meer dan 40 landen. ,,Soms breekt het zweet me al uit”, zegt Merel Kruisbergen.

Quote Soms breekt het zweet me al uit Merel Kruisbergen

Kruisbergen is de oprichtster en eigenares van Dansstudio Dancerella. Daartoe behoort de ploeg voor het WK, MK Diamonds. De naamgeefster (MK) is zelf een van de acht leden. ,,Dat was eigenlijk niet de bedoeling”, bekent Kruisbergen. ,,Ik had het druk genoeg met mijn leerlingen. Maar mijn dochter vroeg: Mam, kom alsjeblieft terug.”

Door haar deelname heeft het team een bijzondere samenstelling. Het leeftijdsverschil tussen de oudste, de 38-jarige Kruisbergen, en de jongste bedraagt 24 jaar. Het is nóg opmerkelijker, want de benjamin van de groep is de 14-jarige dochter van Kruisbergen, Chloë. Kruisbergens zus Amber is ook van de partij. En hun moeder, Rita, gaat straks mee naar Orlando als trainster.

Ballet was de eerste passie van Kruisbergen. Maar een lerares ontnam haar het plezier. De vrouw prikte haar regelmatig met een vinger in het lichaam om aan te geven dat ze haar te zwaar vond. ,,Kijk eens, ben ik te dik?” vraagt Kruisbergen. ,,En ik was vroeger nog slanker.”

Ze was ook een succesvolle majorette, maar op haar 23ste maakte ze haar man Bas op een nacht wakker en zei dat ze zich wilde verdiepen in cheerleaden. Kruisbergen volgde verschillende opleidingen en cursussen, en begon zeven jaar geleden een eigen dansschool, tegenwoordig in de Haagse Zuidlarenstraat gevestigd, in hetzelfde gebouw als Theater Dakota. Dancerella heeft 230 leerlingen.

Kan ‘veterane’ Kruisbergen het tussen al die jonge meiden bij de Diamonds eigenlijk nog wel bijbenen? ,,Ze heeft energie voor tien”, reageert Dominique Valk. ,,Wij zitten er ’s ochtends wel eens duf bij, maar als Merel dan binnenkomt en vrolijk ‘goedemorgen’ roept, zijn we allemaal wakker.”

Quote De jonge meiden zijn lekker onbevangen en durven ook wat meer Dominique Valk

Volledig scherm © Frank Jansen Valk is zelf net weer terug bij Dancerella. Ze was ook een talentvolle handbalkeepster en koos aanvankelijk voor die sport, maar kwam daar na twee jaar op terug. Het dansen bleef trekken. ,,Veel mensen zien dansen niet als een sport, maar voor mij is het zwaarder dan het handbal. Een routine duurt twee minuten, maar dat is echt vol gas.”

Zeer hecht

Ondanks de leeftijdsverschillen is de band binnen het team zeer hecht, aldus Valk, die 20 jaar is. Vier meisjes zijn 16 of jonger. ,,Natuurlijk zijn we in het leven met andere dingen bezig, maar als we bij elkaar zijn, klikt het. Die jonge meiden zijn lekker onbevangen en durven wat meer.”

MK Diamonds doet in Amerika mee in de categorie ‘senior freestyle cheer pom’. Dat betekent dat de dames met pompommen in de handen hun routine uitvoeren. Zelfs over de kleur die de ‘poms’ over zes maanden in Orlando moeten hebben, is door Kruisbergen al nagedacht: zwart of parelmoer wit. De pakjes zullen blauw met glitters zijn. De planning is strak. Kruisbergen zal zich in de kerstvakantie opsluiten om de uitvoering voor het WK te verfijnen.

Quote We laten gewoon zien dat we niet alleen onze hand ophouden, maar voor een bijdrage iets willen terugdoen Merel Kruisbergen

Met het optreden bij het WK komt het dus wel goed, nu de financiën nog. De dames verzinnen van alles om geld in te zamelen. Laatst bakten ze op een open dag meer dan 200 pannenkoeken, vanavond houden ze een Halloween-speurtocht en op 11 november verzorgen ze in Nootdorp een dinershow, waar ze zullen dansen én koken én serveren. ,,Ik hoop niet dat de mensen moe van ons worden”, zegt Kruisbergen. ,,Dat ze denken: hebben ze weer wat? We laten gewoon zien dat we niet alleen onze hand ophouden, maar voor een bijdrage iets willen terugdoen.”

Informatie is te vinden op de site doneeracties.nl.

Wil jij ook als eerste op de hoogte zijn van breaking news in jóuw regio? Zet dan je pushnotificatie aan!