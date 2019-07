‘Billboardboy’ Fabian Florant wint verspringen op het Plein: ‘Echte ambassadeur’

VideoFabian Florant mikt tijdens het aanstaande NK Atletiek in Den Haag op twee gouden medailles bij het verspringen en het hinkstapspringen. Gisteravond slaagde de 36-jarige atleet van HAAG Atletiek al in het eerste deel van zijn missie. Florant zegevierde met een afstand van 7,36 meter bij het verspringen. Die afstand noteerde de Hagenaar meteen in zijn eerste poging.

Een specialere avond had de op het eiland Dominica geboren atleet zich niet kunnen voorstellen. De openingsavond van het NK vond met het verspringen op het Plein plaats. Speciaal voor deze gelegenheid had de atletiekunie een aanloopstrook op een pootjes laten aanleggen. Alle andere atletiekonderdelen worden op de accommodatie van HAAG Atletiek aan de Laan van Poot gehouden.

Meest bijzondere

Florant sprak meteen na afloop van zijn meest bijzondere NK ooit. De Hagenaar is namelijk ambassadeur van het atletiekevenement op zijn thuisbasis. Overal in de stad hangen billboards met zijn foto, waarop uitgebreid reclame voor het atletiekkampioenschap wordt gemaakt. ,,De atletiekunie had mij als uithangbord van dit kampioenschap gevraagd, omdat ik lid van deze vereniging ben. Verder won ons mannenteam het NK voor clubteams. En ik draai al jaren mee in dit wereldje”, vermoedt Florant als redenen. ,,En Fabian is de enige atleet van HAAG Atletiek die ooit aan de Olympische Spelen heeft meegedaan”, vult Louis Hueber, woordvoerder bij de atletiekclub, hem aan.

De Hagenaar is erg verguld met zijn ambassadeurschap. ,,Mijn rol is een groot voorbeeld zijn voor de jeugd, voor mijn club en voor de hele atletiekgemeenschap. Ik wil laten zien dat, als je echt iets wilt en je bent doelgericht, je een doel als nationaal kampioen en deelnemer aan de Olympische Spelen, kunt bereiken.”

Volledig scherm Fabian Florant in actie op het onderdeel verspringen tijdens de opening van het NK Atletiek op Het Plein. © ANP

De rol van ambassadeur is voor Florant niet onbekend. ,,Ik ben al sportambassadeur van de stad Den Haag. In die rol probeer ik zoveel mogelijk evenementen in de stad bij te wonen. Daarnaast probeer ik een rolmodel voor de jeugd en sportgemeenschap in de stad te zijn. En bij het NK draag ik zo breed mogelijk het evenement uit. Zorgen dat iedereen weet dat het in Den Haag is en je moet komen kijken.”

In 2020 is HAAG Atletiek trouwens opnieuw de thuisbasis van het NK. Florant vindt dat alleen maar geweldig. ,,Dan kan de sport in Den Haag alleen nog maar meer gepromoot worden. We moeten dan wel meer reclame bij scholen gaan maken.”

Volledig scherm Fabian Florant in actie op het onderdeel verspringen tijdens de opening van het NK Atletiek op Het Plein © ANP

Limiet

Florant wil zondag bij het hinkstapspringen een gooi naar kwalificatie voor het WK in Qatar doen. De limiet daarvoor is 16,85 meter. ,,Enkele weken geleden sprong ik 16,28 meter in Fort Lauderdale. Met die prestatie was ik erg blij. Vanwege familieomstandigheden moest ik twee weken terug naar Florida.” Florant haalde met het verspringen daar een afstand van 7,51 meter. Dat was zijn beste prestatie in 2019. Die afstand zat er gisteravond dus niet in, maar dat was bijzaak voor de Hagenaar.