Billenknijper Hofbad moet langer vastzitten

In het Hofbad was op 18 maart veel opschudding, nadat een man zeven mensen had betast. Het ging om zes tieners en een volwassene die volgens het OM ‘plotseling en onverhoeds’ bij de billen werden gegrepen. Farhad C. werd opgepakt als verdachte van deze ontucht. Bij de zitting maandag over de zaak viel de man fel uit naar de rechter. ,,Ik wil gerechtigheid en wacht al drie maanden.”