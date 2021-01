Billenknijper joeg vrouwen angst aan in tramlijn 2: ‘Het is moeilijk om me in te houden’

Het patroon was telkens hetzelfde: de 30-jarige Hagenaar ging in de tram naast een vrouw zitten of staan en betastte haar billen. Volgens een slachtoffer had hij ‘een opgewonden, genoegzame blik in de ogen’. Niemand in de tram reageerde en zij stapte huilend uit het rijtuig. Het gebeurde ook bij een halte, in de bus en in een supermarkt.