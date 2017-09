Binck Eiland: binnenkort 'hip voor alle leeftijden'

Het voormalige drukkersbedrijf blijft voor een deel intact, verduidelijkt Loomans tijdens een rondleiding vooruitlopend op de officiële aftrap van de bouwwerkzaamheden van vandaag. ,,Het kantoorgebouw blijft bestaan. Het verandert vooral van binnen. Zelfs de vloer blijft liggen - die is alvast perfect voor de parkeergarage.''



Maar er verandert uiteraard ook heel veel. Zo komt er een parkje op die parkeergarage, een gemeenschappelijke binnentuin ook, een horecagelegenheid en een inpandig buurtwinkeltje.



De uitstraling wordt trendy en behoorlijk luxe, maar wel gecombineerd met stoer en industrieel. Wie die ingrediënten combineert komt volgens de projectontwikkelaar uit bij 'Haags hip'. Zij het dat hip in het geval van deze eerste grote commerciële bouw in de Binckhorst niet aan leeftijd is gebonden: ,,Er zitten starters tussen van 25 jaar tot vijftigers en zestigers die nu nog in een inmiddels te ruime rijtjeswoning in Voorburg zitten. De mensen die zich hier straks gaan vestigen, willen vooral niet in een aangeharkte Vinex-wijk wonen.''



Loomans verwacht dat de Binckhorst meer dan welke Haagse wijk ook geschikt wordt om wonen en werken te combineren. Daarmee wordt het volgens hem een trekker vanjewelste: ,,Alles rondom leven en werken gaat veranderen. Die twee moeten we dichter bij elkaar brengen. Al is het alleen maar vanwege de toenemende filedruk.''