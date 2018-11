Binckhorst krijgt speciaal team om kwaliteit omgeving te waarborgen

Omwonenden gaven gisteren nog aan dat zij bang zijn dat de Binckhorst verandert in een ‘yuppen-enclave’. ,,Bewoners van Laak, die ergens tweehoog zitten, moeten ook de kans krijgen om naar iets beters te gaan’’, zei Kees Berenbak van bewonersvereniging De Buurt Bestuurt.



De Haagse VVD kon zich daarom vinden in het in het leven roepen van het team. ,,Het is van belang dat de woningen in deze wijk beschikbaar worden voor diverse groepen Hagenaren zodat er een gevarieerd woonaanbod blijft in de stad”, stelt de partij.



De VVD zelf maakt zich voornamelijk sterk voor meer ruimte voor startups in de Binckhorst en Hagenaren die dreigen tussen wal en schip te geraken. ,,In Den Haag is er een grote groep mensen die niet in aanmerking komt voor sociale huurwoningen maar ook geen dure woning kan betalen”, stelt raadslid Ayse Yilmaz. ,,Daarom is het van belang dat er meer middeldure woningen komen.”



