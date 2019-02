Binckhorst krijgt wolkenkrabber met tweehonderd woningen

115 Meter hoog wordt het, verdeeld over verschillende blokken. ,,Die blokken moet je zien als verticaal gebouwde woonbuurten'', stelt Marco Vogelzang van projectontwikkelaar VORM.

Elk blok krijgt z'n eigen karakter, en is bijvoorbeeld met name geschikt voor starters, het gezin van de 21ste eeuw, 50-plussers en expats. ,,We creëren per blok iets gemeenschappelijks, zodat de verschillende doelgroepen woonachtig in hetzelfde blok elkaar kunnen opzoeken. Denk aan een dakpark of een stadsbalkon.''

De bouw begint in de tweede helft van 2020. Wanneer de eerste wolkenkrabber op de Binckhorst gereed zal zijn, kan Vogelzang nog niet zeggen. ,,Momenteel worden verschillende bouwmethodieken onderzocht. Op grond daarvan wordt het tempo van bouwen bepaald.''

Het gebouw verrijst op de plek waar de nieuwe Rotterdamsebaan boven de grond komt en vormt zo de nieuwe entree van de stad, stelt VORM. Vogelzang: ,,Het is echt een project, waarvan we als ontwikkelaar trots zijn dat we dit mogen uitvoeren.'' De toren is door de gemeente uitgeroepen als winnaar van de aanbesteding Trekvlietzone kavel 1A.

Aardgasloos

Ook wethouder Boudewijn Revis is blij met de ontwikkeling op de Binckhorst. ,,Dit wordt dé nieuwe woonwijk van Den Haag, tegen het centrum van de stad aan. Hier wordt straks gewoond, gewerkt en geleefd. Deze woningen worden de entree van de stad. Een entree om trots op te zijn."

De verschillende buurten in de toren hebben door VORM namen gekregen. Vogelzang: ,,Maar dat moet je echt zien als werktitels. Uiteindelijk is de bedoeling dat de bewoners van de toren in gemeenschappelijkheid over de daadwerkelijke namen zullen beslissen.‘’ Binck Blocks wordt aardgasloos en zo veel mogelijk circulair gebouwd. Ook is nagedacht over het reduceren van de verkeersstromen, door het creëren van goede alternatieven voor eigen autobezit.