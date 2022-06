Bingoal, ADO-stadion krijgt nieuwe naam

Dure Tijd Micha de Bie is de nieuwe Johannes Vermeer van Delft: een street art route voert langs de mooiste plekken

Of het nu om een blinde muur, een vervallen pand of een lelijk elektriciteitshuisje gaat, Micha de Bie zorgt voor vrolijkheid met zijn street art. Nog even en hij is beroemder in Delft dan Johannes Vermeer.

