Binnen enkele uren weggesnoeid: gemeente Den Haag komt direct in actie voor ‘geëxplodeerde’ duizendknoop

Vraag naar aloë vera enorm gestegen in coronatijd vanwege schrale handen door vele wassen

13 oktober Door het vele handen wassen in coronatijd, kregen veel mensen last van schrale handen. Een geluk voor kweker Freek Wesstein (27), de eerste aloëverakweker van Nederland. ‘De plant is niet alleen mooi voor de vensterbank, maar kalmeert de huid.’