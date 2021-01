Binnen no-time duizenden euro's om geliefde terrasboot Pakschuit te redden: ‘We laten je niet verzuipen’

De eigenaresse liep maandagavond laat nog langs haar boot. ,,Er was niets aan de hand.” Maar in zes uur tijd was de boot, door onbekende oorzaak, langzaam gaan zinken. ,,De buren van drukkerij Vegron belde rond 06.00 uur op en ik ben direct gaat kijken.” Ze geloofde haar ogen niet. ,,Het was echt een drama.” Het was de zoveelste domper voor de eigenaresse die tijdens de coronacrisis heel hard werkt om het hoofd boven water te houden. ,,En dat is al moeilijk genoeg.”