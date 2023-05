Binnen twee dagen regelde Den Haag de ontvangst van Zelensky: ‘Met alle improvisaties die er bij horen’

Schilders­wijk en Transvaal zuchten onder afsluiting Vaillant­laan: ‘Dit is extreem, wat als de vakantie voorbij is?’

Het verkeer in de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk loopt al een paar dagen verschrikkelijk vast. Sinds de Vaillantlaan maandag wegens werkzaamheden is afgesloten, zoeken duizenden automobilisten hun weg via de omringende wegen en straten. Dat leidt tot grote chaos in de volksbuurten. Op MyDriveTomTom stond het gebied zelfs om 12.30 uur op donkerrood. Bewoners zijn woest.