Binnen twee weken drie gewelddadige overvallen in hetzelfde huis: 'Ik voelde dat het mis was'

Eén woninginbraak laat bij de bewoners vaak al diepe sporen na, laat staan hoe het is om met drie inbraken binnen twee weken geconfronteerd te worden. Inbraken waarbij bovendien bruut geweld is gebruikt. En precies dat is wat er gebeurde in een pand in de Rivierenbuurt in Den Haag (het exacte adres is bij de redactie bekend), waar meerdere huishoudens onder één dak wonen.

Waar waren de inbrekers naar op zoek? Waarom kwamen ze tot drie keer toe in hetzelfde appartement terug? En waarom terroriseerden ze speciaal de bewoners van een appartement op de begane grond? Een jonge bovenbuurvrouw, die omwille van haar eigen veiligheid niet bij naam genoemd wil worden, heeft geen idee. Behalve dan dat de inbrekers kennelijk op zoek waren naar iets wat ze niet konden vinden.

,,De eerste keer, in de nacht van 15 januari, dacht ik dat mijn benedenburen ruzie met een bezoeker hadden. Ik klopte aan de deur en hoorde iemand roepen: ‘blijf in je appartement en hou je deur op slot!’ Ik hoorde gestommel; iets wat leek op een handgemeen. Iemand schreeuwde dat ‘ze’ later wel zouden terugkomen voor de spullen.’’

Daarna bleef het even rustig. Totdat het gisteren tot twee keer toe compleet uit de hand liep. De buurvrouw opnieuw: ,,Aan het begin van de avond hoorde ik beneden om hulp roepen. Toen ik vroeg wat er aan de hand was, hoorde ik zeggen: ‘ja, alles goed’. Maar ik voelde dat het mis was. Want de stem die ik hoorde, was niet die van mijn buurman.’’

Gesnoerd

Even later trof ze hem – zijn vriendin was niet aanwezig – met zijn mond gesnoerd aan: ,,Zijn mond was met ducttape afgeplakt. Ook zijn armen waren op die manier vastgebonden. Hij zag er slecht uit. Was zichtbaar mishandeld. Ik heb hem losgemaakt en even later kwam de politie. Er volgde sporenonderzoek, de woning werd verzegeld en de bewoners gingen op advies van de politie in een hotel overnachten.’’

Maar daarmee was voor de omwonenden de horror nog niet voorbij. Toen ze later op de avond bij in het appartement van een andere bovenbuurvrouw bij elkaar kwamen om van de schrik te bekomen en naar mogelijke verklaringen te zoeken, hoorden ze beneden opnieuw gestommel. Toen de stilte terugkeerde en ze poolshoogte durfden te nemen, bleek de benedenwoning compleet vernield.

De bovenbuurvrouw, de volgende ochtend alweer bewonderenswaardig kalm na wat ze nog maar zo kort tevoren heeft doorstaan, vertelt wat ze aantrof: ,,We zagen dat de deur met een koevoet was geforceerd en dat de matrassen waren opengescheurd. Nu, op dit moment, is de politie opnieuw bezig met sporenonderzoek.’’

Terwijl ze haar verhaal doet, keert toch weer het paniekgevoel van de afgelopen nacht met terugwerkende kracht terug. Met trillende stem: ,,Onze buurjongen is geschopt, geslagen, vastgebonden en ook nog met een mes bedreigd. Ik bedoel: een gewone inbraak is al erg, maar als er in je eigen huis wordt ingebroken en daarbij ook nog eens zoveel grof geweld wordt gebruikt, dan weet je echt even niet meer waar je het zoeken moet. Dit gaan wij nooit meer vergeten.’’

Een politiewoordvoerder wil in dit stadium nog slechts summier commentaar kwijt: ,,Omwille van het onderzoek door de recherche kunnen wij een officiële bevestiging niet – en in elk geval nog niet - geven.’’