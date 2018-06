'Binnen twee weken een nieuwe coalitie in Wassenaar'

Wassenaar is in deze regio de enige gemeente die nog geen college heeft gepresenteerd. Als grootste partij in de raad had de VVD gedacht er veel eerder met het CDA en Hart voor Wassenaar uit te komen. ,,We waren al ver", aldus Klaver. VVD en CDA kapten echter de besprekingen onder leiding van formateur Sluimers af, omdat ze zich niet konden verenigen met de onvoorwaardelijke eis van de derde partij in het beoogde pact, Hart voor Wassenaar, om een extra lastenverzwaring van 2 miljoen euro door te voeren. Die zou iedere inwoner van Wassenaar per jaar ongeveer 80 euro hebben gekost.