Binnenhof kleurt oranje voor #HearMeToo

De campagne vraagt aandacht voor vrouwen en meisjes die geweld hebben overleefd, meldt indebuurt . Het Binnenhof dat ’s nachts altijd met wit licht wordt verlicht vanaf de Hofvijver, was nu ineens fel oranje van kleur. Onze eigen burgemeester Pauline Krikke zit achter deze actie. ,,Met één druk op de knop heb ik vanavond samen met minister Sigrid Kaag het Binnenhof oranje gekleurd”, schreef Krikke op Facebook. ,,Dat doen we ter ondersteuning van de VN-actie #OrangetheWorld, die wereldwijd aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen en meisjes.”

Vrede en recht

‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’, zo luidt artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Krikke: ,,Dat geldt helaas niet voor talloze meisjes en vrouwen die te maken hebben met geweld. Op straat, of achter de voordeur. Dat moeten we terugdringen, zeker in de internationale stad van vrede en recht. Daarom steun ik deze actie met kracht.”