Binnenkijken bij de nieuwe Madurodam attractie: De Hollandse Meesters

Boerenprotest Demonstra­tie boeren redelijk rustig verlopen: in totaal zeven personen aangehou­den

Farmers Defence Force (FDF) demonstreerde donderdag in Den Haag. Zo'n driehonderd sympathisanten kwamen vanmiddag bijeen op het Malieveld in Den Haag. Enkele demonstranten probeerden naar de Tweede Kamer te lopen, maar werden tegengehouden door politie. In totaal werden zeven personen aangehouden. Dit liveblog is afgesloten. Dank voor het volgen van de ontwikkelingen.