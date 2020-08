Binnenkijken bij (geheime) Sociëteit de Witte aan het Plein

Exclusief kijkje in het Vredespa­leis

12 augustus Altijd al eens willen binnenkijken in het Vredespaleis in Den Haag? Wij kregen een exclusief kijkje in het bijzondere gebouw. Omdat de twee instellingen in het Vredespaleis, het Internationaal Gerechtshof en het Permanente Hof van Arbitrage, beide het hele jaar gebruikmaken van het gebouw, is het slechts een paar keer mogelijk om een kijkje te nemen in het paleis.