Binnenkijken bij Hoog Lindoduin

Veel oorspronkelijke bewoners van Hoog Lindoduin zaten al twee jaar in de rats over wat hen te wachten stond. De flat uit 1963 ging in de renovatie, de huurders van de 182 galerijwoningen moesten verhuizen. Naar een ander huis, dat ze met voorrang konden bemachtigen.



Als het goed voelt dan is het een thuis. Zo luidt het motto van het fotoboek dat fotografe Esther de Boer en schrijfster Annemieke Jansen maakten over Hoog Lindoduin, de opvallende flat aan de Westduinweg in Scheveningen. Het boek toont intieme beelden van twaalf huishoudens. Je ziet muren met afdrukken van schilderijtjes, verhuisdozen, behang met een scheur, wanhoop en geluk.



Tijdens het ontmoetingsevenement in Muzee Scheveningen met ex-bewoners, werd het boek gepresenteerd. De aanwezigen waren verguld. Esther en Annemieke trots. Na hun eerste ontmoeting begin dit jaar, werkten beiden snoeihard aan de uitgave. ,,Er groeiden bijzondere vriendschappen'', vertelt Esther als Annemieke herhaaldelijk ja knikt. De gesprekken die we voerden, waren zovéél meer.'' Regelmatig stonden ze voor een deur die werd geopend door een oorspronkelijke bewoner met een donderwolk boven z'n hoofd. ,,Naarmate het gesprek vorderde zag je de zon tevoorschijn komen'', glimt Annemieke. Esther: ,,Wij boden een luisterend oor, toen niemand naar hen wilden luisteren.''