Binnenkijken bij Krissi: 'Toen ik het appartement zag sprak het uitzicht mij het meeste aan'

met video Man (47) opgepakt die zich herhaalde­lijk zou hebben vergrepen aan pony’s

Het Nederlands Forensisch Instituut doet onderzoek naar seksueel misbruik van pony’s in Rijswijk. De politie hield deze week een 47-jarige man aan omdat hij zich herhaaldelijk zou hebben vergrepen aan pony’s die in een weiland aan de Schaapweg staan. De man is inmiddels weer op vrije voeten.