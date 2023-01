Binnenkort kun je hier in Den Haag elk moment van de dag surfen en nee: dat is niet op het strand

Column Dit volk van God geeft alvast een fijn visite­kaart­je af aan de buren

In 2019 werd ik, via een kennis in de wijk, gevraagd om eens langs te komen in de Bethelkerk aan de Mozartlaan. Daar werden goede daden verricht. De geloofsgemeenschap had het Godshuis verlaten, maar de buurt was dol op de kerk en organiseerde allerlei activiteiten onder de paraplu van een eigen stichting, Amadeus genaamd.

