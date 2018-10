Binnenkort woon jij wellicht in Luke Skywalkerstraat

Het Haagse college is enthousiast over het idee van D66 om sciencefiction straatnamen in te voeren, rond fictieve ruimtehelden uit Star Wars en Star Trek in de wijk Binckhorst. Dus misschien woon jij als Hagenaar binnenkort wel in de Luke Skywalkerstraat (Star Wars), op het Spockplein (Star Trek) of aan de Ellen Ripleylaan (Alien).