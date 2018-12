Binq (9) schrijft een brief aan de gemeente: ‘Bij ons in de straat wordt veel te hard gereden’

Quick zet imposante reeks voort

16:54 In de vijftiende speelronde in de derde divisie zondag versloeg HV & CV Quick vanmiddag op Nieuw Hanenburg Blauw Geel’38 met 3-1. Doelpuntenmakers aan Haagse zijde waren in de eerste helft Marc Boshoff en Frank van der Heiden en in de tweede helft uit een penalty aanvoerder Kai van Hese.