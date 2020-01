Biografie op komst over Haagse voetballer en trainer Sjaak Polak

Prins Harry komt 'gewoon' naar Invictus Games in Den Haag

9:11 De Britse prins Harry die vorige week met zijn vrouw Meghan besloot een deel van hun officiële taken neer te lagen voor het Britse koninklijk huis, wordt wel in mei gewoon bij de Invictus Games in Den Haag verwacht. ,,We zien geen reden waarom hij niet zou komen. Prins Harry heeft het evenement omarmd en voelt zich ermee verbonden,'' zegt Simon Keijer van de Invictus Games in Nederland.'