Biografie over de Tielman Brothers

Den Haag profiteerde, want de broertjes Tielman staken op hun beurt weer jongere muzikanten aan zoals George Kooijmans en Rinus Gerritsen van Golden Earring. De laatste van de Tielma-broers, Reggy Tielman, overleed in 2014. Andy overleed in 2011, Ponthon en Loulou in respectievelijk in 2000 en 1994 .